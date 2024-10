Tratta italiana della Tav: in prefettura a Torino è stato firmato il protocollo di Legalità

TORINO – É stato firmato questa mattina (18 ottobre) in prefettura a Torino il Protocollo di Legalità per la tratta Torino-Modane della Tav. Il protocollo prevede che le autorità esterne, oltre quelle direttamente coinvolte nella grande opera ferroviaria, monitorino il regolare svolgimento dei lavori e delle spese.

L’obiettivo è “prevenire e contrastare tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico e imprenditoriale interessato dai lavori di realizzazione della tratta italiana della linea Torino-Lione”.

La firma arriva all’indomani dell’interdittiva antimafia che ha raggiunto Cogefa, una società che fa parte del consorzio colosso delle costruzioni Edilmaco. Cogesi ha in carico dei lavori al colle di Tenda, ma alcuni mesi fa era finita al centro di un’inchiesta su presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta sui cantieri della Torino-Bardonecchia.

Hanno firmato il protocollo Donato Cafagna, Prefetto di Torino, Calogero Mauceri, Commissario straordinario della tratta nazionale Torino-Lione, i responsabili di Rete Ferroviaria Italiana, l’Ispettore provinciale di lavoro e i rappresentanti provinciali delle principali organizzazioni sindacali di categorie per le parti di competenza relative ai flussi di manodopera.

“Il Protocollo di Legalità – spiega la Prefettura in una nota – prevede la collaborazione tra la Prefettura e RFI per vigilare sul pieno rispetto della legalità nei contratti pubblici, sviluppando, in aggiunta agli standard richiesti dalla normativa, ulteriori forme di controllo, scambio di informazioni e procedure che ne garantiscano la trasparenza. Quanto previsto nel Protocollo riguarderà tutta la filiera delle imprese affidatarie dei lavori che a qualunque titolo saranno impegnate nella realizzazione delle opere”.

Che tipo di lavori sono previsti? Si tratta dell’adeguamento della tratta Bussoleno-Avigliana, che si trova sulla attuale linea storica Torino-Modane e prevede interventi di potenziamento tecnologico e dei sistemi di alimentazione, mitigazione acustica della linea e ampliamento della linea a 750 metri per consentire il transito di convogli merci.

