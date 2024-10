Affissi a Torino due striscioni contro l’eurodeputata Ilaria Salis: “Torino non ti vuole”

TORINO – La scorsa notte, a Torino, sono comparsi due striscioni di protesta rivolti all’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), Ilaria Salis. La deputata è attesa oggi come ospite presso il centro sociale Askatasuna, mentre domani parteciperà al presidio No Tav a San Didero.

Uno degli striscioni, affisso davanti alla sede di Sinistra Ecologista-Alleanza Verdi Sinistra, riportava la frase: “Ilaria Salis: Torino non ti vuole“. Il secondo, invece, che recitava “Askatasuna-Salis: da antisistema a servi del sistema“, voleva prendere di mira sia l’eurodeputata che il centro sociale, di cui alcuni membri sono coinvolti in un processo per associazione a delinquere.

La paternità degli striscioni è stata rivendicata dal gruppo di estrema destra Avanguardia.

