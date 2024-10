Arona, anziana cade in casa e non riesce a rialzarsi: soccorsa dai vigili del fuoco

ARONA – Questa mattina, ad Arona, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in casa di un’anziana signora per soccorrerla.

Stando alle prime informazioni raccolte, l’anziana sarebbe caduta accidentalmente nel suo appartamento situato al secondo piano di un palazzo. Dopodiché, non è più riuscita ad alzarsi da sola e ha dovuto chiamare aiuto.

I vigili del fuoco di Arona sono quindi intervenuti sul posto e, non potendo entrare dalla porta principale dell’abitazione, si sono introdotti nell’appartamento attraverso una delle finestre affacciate sulla strada. Dopo aver salvato la donna, hanno aperto la porta di casa ai sanitari del 118, che hanno trasportato la signora in ospedale per gli accertamenti necessari.

Presenti, oltre ai vigili del fuoco e all’ambulanza della Croce Rossa, anche gli agenti della polizia locale.

