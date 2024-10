Cherasco, fanno esplodere il bancomat della Banca Popolare di Novara e fuggono con più di 50mila euro

CHERASCO – Questa notte, i residenti del centro di Cherasco sono stati svegliati da un forte boato: era il rumore del bancomat della Banca Popolare di Novara che esplodeva.

La rapina è avvenuta intorno alle 3:45 del mattino di oggi. I ladri, al momento non ancora identificati, dopo aver fatto esplodere il bancomat della Banca Popolare di Novara, in via Vittorio Emanuele, si sono dati alla fuga portando via con sé tra 50 e 60 mila euro in banconote non macchiate.

Nonostante l’immediato intervento dei carabinieri da Bra e Cherasco, i malviventi erano già fuggiti. Sul posto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri.

