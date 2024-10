Resta ancora chiusa la statale “Del Turchino” a Ovada, a causa di un palo pericolante

OVADA – Resta ancora chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, la strada statale 456 “Del Turchino”, in prossimità di Ovada, a causa della presenza di un palo Telecom pericolante.

È quanto comunicato questa mattina da Anas tramite un comunicato stampa. Il palo in questione si trova al km 69,600. Al momento, il traffico veicolare viene deviato lungo la viabilità locale. Intanto, il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

