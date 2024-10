Avaria ai radar di terra, ritardi su tutti i voli diretti in Italia del nord, comprese Torino e Cuneo

MILANO – “I cieli del centro di controllo d’area di Milano non sono disponibili fino alle 18 tempo coordinato universale (le 20 in Italia) a causa di un’avaria ai radar”. Recita così un bollettino ufficiale di Eurocontrol che spiega la lunga sfilza di ritardi sui voli in arrivo nell’Italia del nord, compresi gli aeroporti di Torino e Cuneo.

Un problema al software avrebbe portato al blocco dei sistemi principali del centro di controllo d’area, causando ritardi e cancellazioni sul 65% dei voli. La ripresa dei voli è prevista dalle 18 in poi ma si prevedono enormi ritardi che potrebbero prolungarsi anche su lunedì.

In questo momento su Torino risultano in ritardo di almeno 2 ore i voli in arrivo da Palermo, Stoccolma, Catania, Ibiza e molti dei successivi.

