Cosa è rimasto della pista da bob delle Olimpiadi di Torino 2006 di Cesana Pariol

CESANA – Tra i più impattanti e significativi impianti delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 c’è la pista di bob di Cesana Pariol. La pista dopo le Olimpiadi e pochi altri eventi venne abbandonata in maniera totale.

Per la pista di Cesana c’è stato un forte tentativo di riutilizzo in occasione delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina ma alla fine non è stato trovato l’accordo col comitato organizzatore, che ha preferito rivlgersi altrove.

A meno di 20 anni dall’inaugurazione questa è la situazione della pista di bob di Cesana, registrata da Urbex Fabry, i cui lavori più volte abbiamo ospitato su queste pagine.

