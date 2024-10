A Torino hanno rubato Pikachu, era una delle opere esposte per i clochard

TORINO – A meno una settimana dall’inaugurazione della mostra “ClocharDomus l’Arte per i Clochard” allestita presso la galleria Umberto I a Porta Palazzo a Torino, bisogna già registrare un furto e un atto di vandalismo.

Il Caus – Centro Arti Umoristiche e Satiriche, che ha organizzato l’esposizione, denuncia il furto dell’opera di Rosanna Giani e la vandalizzazione di un’altra opera, quella di Franz Clemente, che in un primo tempo era stata attribuita al vento.

Le opere d’arte figurativa in esposizione gratuita – ricorda il Caus – sono state eseguite dai 43 artisti a proprie spese, senza alcun contributo pubblico e assicurazione, senza sponsorizzazioni di privati e neppure alcun patrocinio.

“Il solo scopo della mostra – raccontano – è quello di sensibilizzare amministratori e cittadini al grave problema dei senzatetto, specie in questo periodo dell’anno prossimo all’inverno”.

Gli artisti che hanno partecipato a “ClocharDomus l’Arte per i Clochard” hanno deciso di non smantare l’esposizione ma di restare solidali con l’impegno preso a favore degli invisibili e con la speranza che simili barbarie non accadano più.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese