È morto Giandonato Nicola, inventore dei TicTac

BRUSASCO – All’età di 98 anni ci lascia Giandonato Nicola, manager storico della Ferrero e padre dei TicTac, iconici confetti in commercio dal 1969.

Nicola cominciò a lavorare in Ferrero nel 1958, dove fece una lunga e fortunata carriera presso le varie filiali del colosso piemontese nel mondo: prima in Germania, poi in Francia e infine negli USA, dove nacquero i Tic Tac.

Ad annunciarne la scomparsa sono la moglie Bianca Vetrino e i figli Carlotta e Franco.

Si unisce al cordoglio pubblicamente la famiglia Ferrero, “con il ricordo indelebile delle sue grandi qualità professionali e della sua dedizione all’azienda e alla famiglia Ferrero”.

