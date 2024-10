European Mayors Summit, anche il sindaco Lo Russo a Strasburgo

STRASBURGO – Il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, si trova a Strasburgo per partecipare all’”European Mayors Summit” organizzato dalla rete Eurocities.

Il vertice rappresenta un importante momento di confronto politico tra i sindaci delle principali città europee e i nuovi membri eletti del Parlamento europeo. Durante l’evento, i primi cittadini avranno l’opportunità di condividere la propria visione per il prossimo mandato dell’Unione europea, dialogando direttamente con i deputati e rafforzando così la collaborazione con il Parlamento.

Nella giornata di oggi si è tenuto un incontro preliminare tra tutti i sindaci presso il Municipio di Strasburgo, dove i primi cittadini hanno avuto modo di analizzare i risultati delle recenti elezioni europee, discutere le loro priorità politiche per il prossimo mandato dell’Unione e perfezionare i messaggi da portare agli eurodeputati.

L’incontro con gli eurodeputati si terrà domani, martedì 22 ottobre, presso la sede del Parlamento Europeo a Strasburgo, e sarà strutturato in dieci tavole rotonde a cui prenderà parte anche il Sindaco Lo Russo, concentrandosi su alcuni temi strategici come “Città solidali e inclusive”, “Resilienza climatica” e “Industria e competitività”.

L’incontro si concluderà con la firma di una dichiarazione politica in cui i sindaci esprimeranno le loro aspettative per il futuro dell’Europa, evidenziando il ruolo strategico delle città nell’Unione. Seguirà una conferenza pubblica dal titolo “Sindaci, difensori della democrazia in Europa’”.

Oltre al Sindaco di Torino, prendono parte al Summit anche i primi cittadini di numerose e importanti altre città europee, tra cui Barcellona, Bordeaux, Bucarest, Budapest, Helsinki, Oslo, Riga, Glasgow, Monaco, Tirana, Zagabria, Dusseldorf, Lione, Malaga, Porto, Saragozza e, per l’Italia, Firenze, Bologna, Brescia.

Eurocities è una rete di città europee con sede a Bruxelles, che riunisce oltre 140 città di tutta Europa tra cui Torino, membro dal 1992. La rete comprende anche 45 città partner, coinvolgendo complessivamente più di 130 milioni di cittadini provenienti da 39 Paesi. Eurocities offre una piattaforma di scambio per condividere esperienze, progetti, collaborazioni e buone pratiche attraverso forum tematici, gruppi di lavoro, attività ed eventi. Inoltre, collabora attivamente con le istituzioni europee per promuovere e rafforzare il ruolo delle città nell’ambito della struttura a più livelli della governance europea.

