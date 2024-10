Si chiama Massimo Sabato l’operaio caduto da un tetto e morto a San Sicario

CESANA – Si chiama Massimo Sabato ed ha 62 anni l’operaio che è morto questa mattina cadendo da un tetto sul quale stava lavorando a San Sicario, borgata di Cesana.

Sabato lavorava per una ditta di Pianezza specializzata in impianti elettrici e telecomunicazioni ed era con un collega impegnato a spostare cavi di telefonia che corrono tra le facciate delle case, quando è caduto per cause ancora da accertare.

Sabato era sposato ed ha tre figli. Sul posto sono arrivtai l’elisoccorso da Torino e l’ambulanza della Croce Verde di Villastellone in servizio a Sestriere, ma troppo gravi sono risultati i traumi riportati nell’impatto al suolo.

