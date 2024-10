83enne si allontana da una struttura assistenziale: ritrovato nella notte nei boschi di Mozzio

CRODO – Nel primo pomeriggio di ieri, un anziano di 83 anni si era allontanato dalla struttura alberghiera assistenziale nella quale si trovava ed è stato ritrovato questa notte nei boschi di Mozzio, nel territorio comunale di Crodo.

Per individuare la posizione dell’uomo, i soccorritori si sono serviti anche dei droni dei vigili del fuoco, dotati di termocamere. L’anziano è stato trovato in una zona boschiva impervia, in buone condizioni di salute. Una volta soccorso, è stato poi accompagnato in ospedale.

Alle ricerche hanno preso parte i vigili del fuoco di Verbania, i volontari di Baceno, il soccorso alpino e la guardia di finanza. Da Torino, erano arrivate anche le unità cinofile dei vigili del fuoco.

