A Torino 5 mila tifosi dello Stoccarda per la partita di Champions contro la Juventus

TORINO – Manco ormai pochi minuti al fischio d’inizio della partita di Champions League che vedrà scendere in campo all’Allianz Stadium Juventus e Stoccarda.

E sono stati davvero tanti, tantissimi, i tifosi della squadra avversaria che hanno deciso di venire in città per sostenere la propria squadra del cuore. Si sono dati appuntamento alle 12 in piazza San Carlo e hanno piano piano invaso il capoluogo piemontese. Passeggiando era facile imbattersi in gruppi di tifosi con le maglie dei loro giocatori preferiti, indossando sciarpe e cappellini, intonando canti e spronati da una giornata di ottobre di sole e temperature più che favorevoli.

Secondo quanto riporta La Stampa, sarebbero oltre 5 mila i tifosi presenti a Torino e non tutti provvisti dei biglietti per vedere la partita: in molti opteranno per vederla nei locali, presi d’assalto e sold out. La loro presenza si è fatta sentire in tutti i sensi, tanto che sono riusciti – non che sia difficile – a mandare in tilt il traffico di Torino.

Secondo il quotidiano, infatti, i tedeschi hanno paralizzato per ore il centro di Torino e le vie che portano al centro diretti in parte verso gli autobus per lo stadio. I bus della Gtt accompagnati da polizia e vigili urbani hanno fatto avanti-indietro tra il Valentino (dov’erano in sosta in attesa dei tifosi da portare all’Allianz Stadium) e lo stadio.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese