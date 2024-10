Controllore GTT malmenato per aver chiesto di esibire il biglietto: arrestato l’aggressore

TORINO – Nella serata di ieri, lunedì 21 ottobre, su un bus della linea 2 in direzione via Ponchielli, un controllore GTT è stato spintonato giù dal mezzo cadendo per terra e rompendo nella sua caduta anche una porta del mezzo. Il collega, che era entrato dall’altra porta del bus si è affrettato all’inseguimento dell’uomo che si era allontanato dalla fermata di Corso Potenza quasi all’angolo con corso Grosseto.

Nel frattempo passava in zona una pattuglia del commissariato di polizia di Madonna di Campagna, che notato il trambusto si sono messi all’inseguimento dell’uomo. L’aggressore è stato arrestato e subirà un processo per direttissima.

Il dipendente GTT è stato invece trasportato all’ospedale Maria Vittoria per curare le ferite: avrà bisogno di una visita ortopedica più approfondita.

Gli attacchi ai controllori non sono episodi rari, i più gravi denunciati come aggressioni sono stati 12 nel 2023 e 19 nell’anno precedente.

