Domani verrà consegnato il sigillo civico al direttore del Museo Egizio Christian Greco

TORINO – Si svolgerà domani 23 ottobre alle ore 11.00, nella Sala Rossa di Palazzo civico a Torino la cerimonia di consegna del Sigillo Civico al Direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco.

L’onorificenza sarà consegnato dalla Presidente del Consiglio Comunale, Maria Grazia Grippo e dal sindaco, Stefano Lo Russo.

Cos’è il Sigillo Civico

Il Sigillo Civico insieme alla Cittadinanza Onoraria e alla Civica Benemerenza sono tre riconoscimenti che il Comune di Torino conferisce a persone o personalità che si siano distinte per la Città. In particolare, la Cittadinanza Onoraria e il Sigillo Civico sono onorificenze che si conferiscono a personalità illustri che si siano rese meritevoli di particolare riconoscimento per la promozione e difesa dei diritti umani, per la valorizzazione e difesa dell’identità, delle tradizioni e del prestigio di Torino, per essere esempi di vita secondo principi di pace, giustizia, solidarietà, per il contributo al progresso sociale e culturale, in ogni campo del sapere, per il miglioramento della qualità della vita in ambito lavorativo, scolastico e della ricerca, per il contributo all’immagine nazionale e internazionale di Torino.

La differenza tra le due consiste nell’essere residenti (sigilllo civico) o meno (cittadinanza onoraria) in Torino.

La Civica Benemerenza, invece, è riconosciuta come segno di apprezzamento e considerazione della Città a persone ed enti che si siano distinti, contribuendo così a consolidare il prestigio e i meriti di Torino.

