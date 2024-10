Incidente a Chieri: motocicletta spezzata a metà dopo lo scontro con una Jeep Renegade

CHIERI – Questa mattina, un brutto incidente stradale si è verificato sull’ex statale 10 Padana Inferiore a Riva presso Chieri, all’altezza del distributore di carburanti Ip.

Una moto da enduro e una Jeep Renegade si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato talmente violento che la motocicletta si è spezzata a metà e il centauro, un minorenne, è stato sbalzato sull’asfalto. Fortunatamente, il ragazzo è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Maggiore di Chieri.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, presenti anche i carabinieri della compagnia di Chieri per i rilievi del caso. La notizia resta in aggiornamento.

