100 Balene colorate per l’ospedale Regina Margherita di Torino

TORINO – 100 Balene colorate, opere multiple di Carlo Rizzetti, cercano casa. L’obiettivo è sfidante, una raccolta fondi a sostegno della riqualificazione a misura di bambino del reparto di Week surgery al quarto piano dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

“Progetto per gli Ospedali & l’Infanzia” è una associazione composta da un gruppo di amici che si occupa da dieci anni, a titolo totalmente gratuito, di umanizzazione di ambienti ospedalieri con grafiche giocose e divertenti e che ha, come principali ospedali sostenuti, l’ospedale Infantile Regina Margherita ed il Gaslini a Genova.

Ogni anno per Natale donano un progetto di rinnovamento e/o seguono esigenze specifiche richieste dagli ospedali.

Le balene sono ospitate, visionabili e prenotabili presso la sede della casa d’aste Wannenes a Torino in via Giolitti 45/c, allo storico Circolo Golf Torino La Mandria, nel negozio Y di piazza San Carlo 176, da Agorà Boutique stays in via XX Settembre 41, al Bar Guglielmo Pepe in via della Rocca 19, nella medesima via al civico 2 alla Asei Business School, e presso lo studio Lorenzo Perinetto & Partners in corso Matteotti 44 .

L’ installazione principale invece avverrà, in occasione della settimana dell’Arte torinese, nel giardino e sulla facciata di Villa d’Agliè, villa seicentesca della precollina torinese.

Sabato 2 novembre, a Torino presso la Villa dalle ore 18.30, sarà possibile visitare l’installazione in occasione di un aperitivo per raccolta fondi, prenotandosi ai riferimenti a piè di pagina, e contestualmente ritirare le balene prenotate in precedenza.

Ogni balena verrà dotata di un certificato con il numero dell’opera e firmata dall’artista. Le balene della serie The Rainbow Whales sono disponibili in diverse colorazioni: verde mela, arancione, fucsia, blu oltre mare, azzurro, bianco, nero e giallo ed in due formati 60 cm e 120 cm di lunghezza.. Le balene sono di materiale plastico ed adatte ad essere posizionate in terrazze e giardini nella misura più grande, mentre la versione piccola è facilmente posizionabile nelle abitazioni.

“Un progetto che concilia arte e salute. 100 balene che ci permetteranno di proseguire nell’opera di umanizzazione dei reparti del nostro ospedale Regina Margherita per accompagnare i nostri pazienti durante il loro percorso di cure” dichiara la professoressa Franca Fagioli.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese