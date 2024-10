Allo Juventus Museum fino al 24 novembre una mostra sulla storia del rugby

TORINO – Per la prima volta nella sua storia, l’Allianz Stadium di Torino si prepara a ospitare un evento non calcistico: il 23 novembre scenderanno in campo gli Azzurri del rugby per un test match contro i mitici All Blacks della Nuova Zelanda.

In concomitanza con questo storico appuntamento, lo Juventus Museum ha inaugurato mercoledì 23 ottobre 2024, una mostra intitolata “The Heart of Rugby”, allestita nella sala delle mostre temporanee. L’esposizione celebra la storia e la cultura del rugby. La mostra, organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby e il Museo del Rugby, sarà aperta al pubblico dal 24 ottobre al 24 novembre.

I visitatori avranno l’opportunità di esplorare un percorso nella storia del rugby attraverso cimeli preziosi: maglie, palloni e trofei che hanno segnato le epoche più memorabili di questo sport, con pezzi unici provenienti dalle Nazionali più prestigiose e dai grandi club internazionali. Tra i reperti esposti, anche quelli inviati direttamente dalla Federazione Neozelandese, che ha contribuito attivamente all’allestimento.

