Chivasso: giovane di 24 anni si toglie la vita dopo una lite con l’ex fidanzata

CHIVASSO – Martedì 22 ottobre 2024, a Chivasso, un giovane di soli 24 anni ha deciso di porre fine alla propria vita, dopo una discussione con la sua ex fidanzata.

Questo momento di crisi, apparentemente passeggero, ha condotto il giovane a compiere l’estremo gesto, con una corda trovata nelle vicinanze. La giovane, visibilmente sconvolta, ha immediatamente allertato i soccorsi. Nel frattempo, un residente del quartiere, richiamato dalle urla, è accorso nel luogo della tragedia scoprendo la terribile scena.

I carabinieri di Chivasso sono giunti con prontezza e hanno tentato di prestare soccorso, eseguendo un massaggio cardiaco nella speranza di riportare in vita il ragazzo, ma ogni tentativo è risultato vano. Quando l’ambulanza è arrivata, purtroppo, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire gli ultimi momenti di vita del ragazzo. La sua ex fidanzata, in evidente stato di shock, è stata allontanata dal luogo e sarà ascoltata nei prossimi giorni.

