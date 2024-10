Rissa della Notte Bianca alla Spezia: arrestati due uomini di Chivasso

TORINO – La Notte Bianca della Spezia è stata teatro di un episodio di violenza che ha portato all’arresto di un gruppo di venditori ambulanti. I fatti risalgono ai giorni della Fiera di San Giuseppe.

L’episodio è avvenuto a seguito di un alterco per futili motivi tra alcuni ragazzi, da cui è nata una spirale di violenza insensata. Due adulti, un 47enne e un 61enne provenienti da Chivasso, sono stati identificati come i principali responsabili della “spedizione punitiva” che ha gravemente ferito due ventenni, estranei alla rissa iniziale. I due aggressori, armati di una spranga e una pala, non si sono fatti scrupoli, colpendo i giovani con violenza.

Le conseguenze di questa aggressione sono state gravissime: uno dei feriti è attualmente ricoverato in neurologia con prognosi riservata a causa di un’emorragia cerebrale; l’altro ha subito fratture al setto nasale e altre lesioni multiple.

L’operazione che ha portato agli arresti è stata coordinata da Elisa Loris e da Antonio Patrono, con il supporto della squadra mobile e in collaborazione con i colleghi di Torino. Attraverso l’analisi dei tabulati telefonici, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire i movimenti degli aggressori, che si sono allontanati dalla Spezia per tornare in Piemonte la sera stessa.

Oltre ai due arrestati per tentato omicidio e lesioni personali, sono stati imposti gli arresti domiciliari a un 21enne e a un 19enne coinvolti nella stessa aggressione, con le medesime accuse. Durante le indagini, sono state inoltre denunciate altre tre persone, venditori di palloncini piemontesi, per reati legati alla rissa e alle lesioni personali, mentre tre giovani spezzini, tra cui un minorenne, sono stati indagati per rissa.

