Ritornano i mercatini autunnali dedicati all’artigianato a To Dream

TORINO – To Dream, il più grande Urban District del Piemonte e punto di riferimento a livello regionale per la sua innovativa offerta commerciale, di servizi, ristorazione, intrattenimento, green life e accoglienza, è lieto di annunciare il secondo appuntamento dedicato ai Mercatini d’Autunno, che si terrà sabato 26 e domenica 27 ottobre, dalle 9:30 alle 20:30, in Corso Romania 460.

Dopo il successo dell’edizione primaverile e il primo appuntamento autunnale, To Dream ospiterà 18 espositori artigianali, presentando le eccellenze del territorio. I visitatori potranno scoprire creazioni uniche, realizzate con passione e maestria.

I Mercatini d’Autunno offriranno un’esperienza immersiva, con una vasta gamma di prodotti artigianali di alta qualità. Tra gli articoli esposti si potranno ammirare gioielli, ceramiche, tessuti, manufatti in legno e molte altre creazioni che fondono tradizione e innovazione. Un’occasione perfetta per celebrare l’arte dell’artigianato e sostenere le eccellenze locali.

Oltre all’artigianato, i visitatori potranno approfittare della ricca offerta di To Dream, che include negozi di brand internazionali di fashion, food e sport, oltre a ristoranti, aree dedicate al tempo libero e servizi all’avanguardia pensati per ogni esigenza.

In caso di maltempo, l’eventuale annullamento sarà comunicato tramite il sito ufficiale e i canali social di To Dream.

