5 ricette asiatiche per principianti

Ispirarsi alle culture gastronomiche di Paesi diversi dal nostro – che pure vanta una delle tradizioni più importanti nel panorama mondiale – permette di portare in tavola preparazioni dal gusto unico e autentico. È questo il caso delle ricette asiatiche, che risultano alla portata di tutti.

Gli alimenti vengono consegnati già porzionati sulla base del numero di invitati insieme a delle indicazioni che mostrano i passaggi da effettuare passo passo.

1. Riso fritto alla cinese: un piatto semplice con riso, verdure e salsa di soia

Il riso fritto è un piatto tipico della cucina asiatica e di quella cinese in particolare. Si contraddistingue per il fatto di assumere peculiarità differenti a seconda della località geografica dove viene preparato. Spesso paragonato al riso alla cantonese, si distingue da esso in quanto non viene adoperato il prosciutto.

Può quindi trattarsi di una ricetta sia vegetariana che non: in quest’ultimo caso insieme al riso, alle verdure e alla salsa di soia basterà aggiungere dei gamberetti.

2. Pad Thai: tagliatelle di riso con tofu, arachidi e salsa tamarindo

La seconda ricetta asiatica che vi proponiamo è tipica della Thailandia. Parliamo nientemeno che di Sua Maestà il Pad Thai, un piatto simbolo di questo Paese dell’Estremo Oriente, predisposto come già detto per il riso fritto in molteplici varianti regionali.

Si tratta di una preparazione che viene spesso servita per strada, a base di noodles di riso saltati insieme a salsa tamarindo, arachidi, tofu e alcune spezie speciali.

3. Curry giapponese: una ricetta saporita a base di riso e verdure

Una delle ricette più gustose e prelibate del Paese del Sol Levante: il curry giapponese mostra un lato diverso di questa cultura così particolare e genuina, al pari di ricette altrettanto conosciute come ramen, tempura e sushi.

Cosa serve per prepararlo? Tra gli ingredienti base ci sono riso e verdure, abbinate sapientemente al curry rice made in Japan e alla carne.

4. Zuppa di miso: facile e veloce da preparare

La zuppa di miso viene solitamente servita in Giappone e più in generale nei Paesi asiatici come antipasto: stimola infatti lo stomaco ad accogliere il pasto, riscaldandolo e dando modo di rilassarsi.

Gli ingredienti principali sono carne, verdure, erbe aromatiche e soprattutto il miso: un prodotto fermentato a base di soia ricco per le numerose proprietà nutritive.

5. Involtini primavera vegetariani: semplici da fare con verdure fresche e salsa di arachidi

Concludiamo questa nostra panoramica sulle ricette facili da portare in tavola che si ispirano alla cucina asiatica con gli involtini primavera vegetariani. Si tratta di un piatto leggero e allo stesso tempo veloce, considerato un vero classico.

Nella proposta disponibile gli involtini primavera si trovano con della salsa di arachidi che li rende ancora più gustosi e freschi.

