Domani, venerdì 25, prima accensione delle opere di “Luci d’artista” nel centro di Torino

TORINO – Domani, venerdì 25 ottobre, si inaugurerà la la 27ª edizione di “Luci d’artista” in centro a Torino. Previste, quest’anno, due nuove installazioni: “Vr Man” di Andreas Angelidakis in piazza Vittorio Veneto e “Scia’Mano” di Luigi Ontani ai Giardini Sambuy. In totale saranno 28 le opere che illumineranno l’autunno e l’inverno torinese (fino al 12 gennaio), accompagnate da un calendario di eventi.

Tra le novità “Volo dei numeri” di Mario Merz, simbolo della città dell’arte contemporanea, che si riaccenderà sulla Mole Antonelliana dopo un restauro. Altre opere storiche invece cambieranno location: “Palomar” di Giulio Paolini tornerà in via Garibaldi, mentre “Ice Cream Light” di Vanessa Safavi arriverà per la prima volta in largo Montebello. “Luì e l’arte di andare nel bosco” di Luigi Mainolfi si sposterà in via Carlo Alberto, e in via Lagrange si potrà vedere “Volo su…” di Francesco Casorati.

L’inaugurazione sarà itinerante, con la banda della polizia locale a intrattenere il pubblico prima dell’accensione delle luci.

