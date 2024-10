Errore informatico decurta le buste paga degli infermieri 118: “in difficoltà numerose famiglie e professionisti”

TORINO – Un errore informatico del CSI Piemonte ha causato la decurtazione nella busta paga di ottobre di alcune centinaia di euro o anche di più degli infermieri del 118 impegnati nel servizio di elisoccorso. In 26 si sono visti una paga ridotta rispetto al previsto perché anziché una retribuzione di circa 60 euro lordi per ogni ora di prestazioni aggiuntive, sono stati pagati solo 30 euro, e siccome ogni infermiere fa almeno due turni di 12 ore extra, i conti sono presto fatti.

“Questo disservizio ha messo in difficoltà numerose famiglie e professionisti che, mensilmente, contano su uno stipendio pienamente retribuito per le loro prestazioni” spiegano il segretario provinciale Roberto Aleo e il segretario regionale Claudio Delli Carri del sindacato degli infermieri – . “Nursing Up richiede l’immediata rettifica e l’erogazione degli emolumenti economici mancanti rispetto al dovuto entro la fine del mese, affinché i diritti dei lavoratori siano rispettati”.

L’azienda Città della Salute ipotizza una risoluzione per fine novembre o al massimo per fine anno: questa tempistica non soddisfa il sindacato che vuole una risposta più rapida e delle scuse ufficiali.

