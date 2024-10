Ikea pensa ai clienti neurodivergenti e introduce i Quiet Hours e una stanza del relax

COLLEGNO – IKEA Italia continua il suo impegno per rendere i negozi sempre più accessibili e inclusivi per tutte le persone, introducendo le “Quiet Hours” (ore di quiete) presso il punto vendita di Torino – Collegno e offrendo ai visitatori una Stanza Relax disponibile in ogni momento della giornata. Queste iniziative mirano a creare un ambiente più sereno e accogliente, specialmente per chi potrebbe essere soggetto a sovraccarico sensoriale.

Le Quiet Hours si svolgeranno ogni mercoledì dalle 18:00 alle 21:00, durante le quali verranno adottate misure per ridurre le sollecitazioni sonore. Questo permetterà a chi è particolarmente sensibile a rumori e stimoli uditivi, come le persone neurodivergenti, di vivere un’esperienza più tranquilla. Nello specifico, durante questa fascia oraria, non verranno trasmessi musica o annunci vocali e saranno limitati l’uso di mezzi meccanici che potrebbero creare disturbo.

IKEA è il primo retailer in Italia a offrire una Stanza Relax, uno spazio dedicato a persone con neurodivergenze, progettato per offrire una pausa tranquilla e sicura durante la visita. Situata al piano terra vicino all’ingresso, la stanza è accessibile in ogni momento e arredata con attenzione per garantire il massimo comfort. Durante le Quiet Hours, anche in questo spazio verranno sospesi annunci vocali e musica per mantenere un ambiente rilassante.

“La nostra missione è migliorare la vita quotidiana delle persone, e con questa iniziativa vogliamo rispondere anche alle esigenze delle persone con neurodivergenze”, ha dichiarato Oleg Panin, Market Manager di IKEA Torino – Collegno. “Il nostro obiettivo è continuare a offrire un’esperienza confortevole in tutti i nostri negozi, affinché ogni cliente si senta accolto e a proprio agio, come a casa.”

Dopo una fase pilota nei negozi di Lazio e Lombardia, l’iniziativa è stata estesa ai 22 punti vendita IKEA in Italia, realizzata in collaborazione con le due sedi regionali di ANGSA (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo), il cui prezioso contributo ha reso possibile l’implementazione delle misure necessarie per questo progetto.

