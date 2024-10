Il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Sciretti è stato confermato a capo anche di Andisu

TORINO – Alessandro Ciro Sciretti è stato riconfermato presidente di ANDISU, l’associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario. Ad annunciarlo è la segreteria del Consiglio Nazionale Andisu, la cui seduta di è svolta oggi (giovedì 24) presso l’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Sciretti, che è anche presidente di Edisu (l’ente regionale per il diritto allo studio universitario) è stato riconfermato all’unanimità dai Consiglieri.

“Il Consiglio Nazionale Andisu – dichiara Sciretti – ha rappresentato un’importante occasione di confronto e di sviluppo per le politiche universitarie italiane. Il mio rinnovato impegno per il settore parte dall’obiettivo di migliorare ulteriormente i servizi e il supporto agli studenti su tutto il territorio nazionale. In un contesto di sfide in continua evoluzione”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese