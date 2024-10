Monopattino investe un pedone, scappa e si schianta contro una macchina

TORINO – Ieri, 23 Ottobre, è avvenuto un inseguimento a un monopattino da parte dei Carabinieri. In Via Onorato Vigliani, un giovane ha deciso di fuggire dai Carabinieri per evitare i controlli.

Così, i militari han deciso di seguirlo dando vita a un vero e proprio inseguimento. Nella fuga, il giovane in monopattino ha investito un pedone a cui non ha prestato nessun soccorso. successivamente, si è schiantato contro un’automobile.

Il fuggitivo, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato in ospedale assieme al pedone investito. Poi, è stato denunciato.

