Operatore sanitario aggredito al pronto soccorso dell’ospedale di Ivrea fa causa all’Asl

IVREA – A febbraio era stato aggredito da un paziente al pronto soccorso dell’ospedale di Ivrea ed ora ha deciso di fare causa all’Asl. Un operatore socio-sanitario in servizio al pronto soccorso dell’ospedale di Ivrea aveva ricevuto un calcio ad una mano da un paziente particolarmente agitato, subendo la frattura del metacarpo.

Era stato operato ed era stato costretto a rimanere a casa per quasi 4 mesi. Ora ha deciso di fare causa all’Asl To4 in sede civile. Nella causa potrebbe entrare anche il Ministero dell’Interno, perchè il paziente esagitato era stato portato in pronto soccorso dalle forze dell’ordine.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese