Aggredisce due donne in pochi minuti a Novi Ligure

NOVI LIGURE – Un uomo di 24 anni è stato messo agli arresti domiciliari a Novi Ligure, con l’applicazione del braccialetto elettronico, per aver aggredito due donne in pochi minuti questa estate in città.

Il giovane aveva prima tentato di palpeggiare una donna di 54 anni ad un bancomat, poi si era allontanato e aveva aggredito un’altra donna di 56 anni nel dehors di un bar. In questo caso l’aggressione è riuscita perchè la donna è stata buttata a terra, le è stata aperta la camicia e l’aggressore le ha palpato il seno.

Entrambe le aggressioni sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona. La seconda donna ggredita era stata accompagnata in ospedale e poi dimessa con lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

