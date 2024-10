Continua a piovere in Piemonte, sabato 26 ottobre sarà allerta arancione

TORINO – Continuna a piovere sul Piemonte e l’allerta gialla degli ultimi giorni si trasforma in allerta arancione. Arpa comunica che precipitazioni sparse sono attese nel pomeriggio odierno, in intensificazione dalla serata a partire dal settore meridionale fino a coinvolgere l’intera regione domani e dopodomani, con valori moderati o forti diffusi, molto forti sul settore nordoccidentale e settentrionale e al confine con la Liguria, per lo sconfinamento di fenomeni temporaleschi.

Dalla mattina di sabato 26 ottobre quindi ci sarà allerta arancione sui settori meridionali al confine con la Liguria mentre permarrà l’allerta gialla su tutto il resto della regione. Precipitazioni diffuse e intense nel fine settimana.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese