Lancette indietro di un’ora: nella notte tra il 26 e il 27 ottobre torna l’ora solare

TORINO – Il fine settimana che sta arrivando porta con sé l’ormai consueto cambio dell’ora. Infatti, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024 tornerà l’ora solare.

Alle 3 di notte le lancette andranno spostate indietro di un’ora, alle 2. Con il passaggio dall’ora legale a quella solare guadagneremo non solo un’ora in più di sonno, ma anche 60 minuti di luce in più al mattino. Le giornate saranno però più brevi e farà buio presto.

Gli effetti sul nostro organismo e l’eterna lotta tra ora legale e solare

Ogni cambio d’ora può portarci dei disagi di natura fisica quali sensazione di stanchezza, stress, irritabilità. A soffrirne di più chi ha un’alterazione del ritmo sonno-veglia: alcune persone si sentono come se avessero letteralmente il jet lag.

Sebbene quello solare sia l’orario naturale, quello che segue l’andamento del sole e che sarebbe connesso al nostro ritmo circadiano, sono ormai anni – come è noto – che in molti sostengono e chiedono che venga abolito in favore dell’ora legale tutto l’anno.

Ricordiamo che l’ora legale è stata istituita in Italia durante la Prima Guerra Mondiale, divenuta definitiva nel 1966. Portare l’orologio di un’ora in avanti, infatti, ha alla base la finalità di dare la possibilità di sfruttare maggiormente la luce del sole durante la bella stagione, risparmiando energia elettrica. Ed è proprio in virtù di questo risparmio che si chiede di evitare di spostare le lancette.

Secondo le stime fornite da Sima, Società italiana di medicina ambientale – riportate dal Sole 24 ore – adottare l’ora legale per 365 giorni farebbe consumare meno energia, comportando un risparmio, in Italia, di almeno 204 milioni di euro all’anno. Anche l’ambiente e la salute pubblica ne beneficerebbero, a fronte di un consistente taglio alle emissioni nocive pari a 200mila tonnellate di CO2 in meno e lo stop ai disturbi di alterazione dei ritmi sonno-veglia che capita di vivere nel passaggio da ora solare a ora legale e viceversa.

