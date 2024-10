Occuparono il grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino: archiviate 65 denunce contro Extinction Rebellion

TORINO – Era fine aprile quando più di un centinaio di persone legate a Extinction Rebellion hanno occupato la hall del grattacielo di Intesa Sanpaolo.

Nei giorni del G7, in cui i ministri dell’Ambiente delle nazioni più industrializzate si sono riuniti a Torino, Extinction Rebellion aveva denunciato gli ingenti finanziamenti di progetti di estrazione di gas fossile.

Sono gli stessi attivisti a comunicare che oggi la Procura di Torino ha archiviato le denunce che avevano raggiunto 65 attivisti di Extinction Rebellion riguardo ai fatti di quel giorno.

Secondo la PM Sellaroli e il Gip Accurso Pagano, che rispettivamente hanno chiesto e pronunciato l’archiviazione del procedimento penale, i fatti contestati non hanno alcuna rilevanza penale.

Le motivazioni, come già successo altre volte, smontano le ipotesi di occupazione, violenza privata e manifestazione non preavvisata avanzate dalla Digos di Torino, e ribadiscono che “nell’ottica di un equilibrato bilanciamento tra valori parimenti tutelati nell’ottica della Costituzione, la libera e pacifica manifestazione delle proprie idee e la tutela dell’ordine pubblico anche ai fini della tutela della proprietà privata, va riconosciuto che non è stata infranta alcuna norma penale”.

