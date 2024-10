Presentato il progetto di ripristino della piscina comunale di Alessandria

ALESSANDRIA – Il Comune di Alessandria ha illustrato il progetto di recupero, presentato dalla società spagnola Supera, della vecchia piscina comunale, in abbandono dal 2017. Il progetto prevede due piscine, una scoperta e una coperta, entrambe da 25 metri a 6 corsie, una vasca nell’area solarium, un edificio che ospiterà una zona fitness. Ci sarà anche una piscina per bambini e una palestra polifunzionale per basket e pallavolo.

A presentare il progetto è stata l’assessora allo Sport, Vittoria Oneto, che ha assicurato che il progetto sarà messo a bando entro metà novembre per essere assegnato nel 2025. I cantieri dureranno dai 18 ai 24 mes. L’area del PalaCima resterà fuori dal progetto, l’attuale area verde diventerà un parcheggio. Il costo dell’intera operazione sarà di 17 milioni di euro, con una concessione di 40 anni.

(Foto dalla pagina Facebook a sostegno della Piscina Comunale di Alessandria)

