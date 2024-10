Spaccio, risse e minacce: chiusura per giorni 5 di un bar di Novara

NOVARA – Nella mattina di oggi, la Questura di Novara ha dato esecuzione al dispositivo firmato dal questore, ai sensi dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con il quale veniva disposta la chiusura per giorni 5 di un bar ubicato in zona Corso Milano, a Novara.

L’ordine si è reso necessario in seguito a più fatti avvenuti nell’arco del 2024.

In particolare, oltre alla frequentazione del bar da parte di persone con precedenti di polizia, veniva evidenziato nel provvedimento un episodio di minaccia con coltello avvenuta all’interno del locale da parte di un avventore nei confronti degli altri frequentatori e del barista, un intervento per rissa tra alcuni frequentatori del bar nel mese di giugno e in ultimo un episodio di spaccio avvenuto sempre all’interno dell’attività nel mese di settembre dove veniva occultata la sostanza stupefacente all’interno dell’area sala giochi.

