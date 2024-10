The Freewheelin’, Eugenio Finardi al Circolo della Musica

RIVOLI – Serata speciale, quella di ieri, al Circolo della Musica di Rivoli, sul palco una delle vere leggende della musica italiana, Eugenio Finardi, cantautore milanese, classe 1952, più di cinquant’anni nel mondo della musica italiana ed internazionale.

Ma non in concerto, bensì una serata di parole a ruota libera, coordinata magnificamente da Gigi Giancursi, cantautore, autore e speaker di trasmissioni. Per questa nuova rassegna, The Freewheelin’, il nuovo format del Circolo della Musica di Rivoli realizzato in collaborazione con RBE radio TV e Vibes Video Beckwith Studio, Gigi ha condotto Finardi attraverso la sua incredibile storia di vita, per aiutarci a capire meglio la nostra.

Dalla sua infanzia, ai racconti della madre americana a Boston, al padre Enzo, tecnico del suono di origini bergamasche, con una storia davvero interessante. Dai suoi esordi, al rapporto dolceamaro con Alberto Camerini, il ricordo di Franco Battiato amico intimo, gli anni delle lotte operaie, le incredibili storie sul parco Lambro e vere e commoventi incursioni nella sua vita privata.

Uno di quei personaggi da clonare, che hanno tagliato oltre cinquant’anni di storia della nostra repubblica, con i suoi incredibili controsensi, le sue idiosincrasie e le sue bellezze. Un lato umano enorme, che fluiva nei racconti, divertenti e commoventi, da lui al pubblico che sarebbe andato avanti ore ad ascoltarlo.

Ma un plauso va a Gigi Giancursi, per il suo lavoro di ricerca e per la capacità di andare oltre la classica intervista e creare qualcosa di completamente nuovo e come fil rouge una serie (infinita) di anagrammi ottenuti dal nome Eugenio Finardi, che gli hanno permesso di spaziare nella sua vita e carriera in modo assolutamente naturale e a tratti molto divertente.

Un plauso davvero al Circolo dei Lettori, che in questa stagione cerca di proporre cose davvero nuove e originali e fare un po’ di cultura nella provincia di Torino.

Ecco perché non bisogna mancare ai prossimi eventi:

ELLIE COTTINO & SISTA SOFI InCoroNazione, sabato 2 novembre h 21.30

FABRIZIO COPPOLA Nick Cave, la vita segreta delle canzoni d’amore, giovedì 7 novembre h 21.30

SABA ANGLANA E FABIO BAROVERO La mia geografia, giovedì 14 novembre h 21.30

BRAVISSIMO, BENISSIMO! Una serata di canzoni. Perché tutti conoscono Alan Brunetta, giovedì 28 novembre h 21.30

PLATO + KAAST, giovedì 5 dicembre h 21.30

Foto e report Paolo Pavan/QP

