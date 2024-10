Torino: sequestrati circa 800 chili di articoli pirotecnici

TORINO – Nel pomeriggio di ieri, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato un controllo nello stabile di proprietà ATC di via Gottardo per verificare l’effettiva occupazione abusiva delle cantine.

La porta di accesso alle parti comuni delle cantine era chiusa da un lucchetto posizionato da un inquilino, che lo ha rimosso per permettere l’accesso a tutte le cantine.

Successivamente l’uomo, su richiesta degli agenti, ha aperto due locali a lui assegnati all’interno dei quali erano depositati illegalmente scatoloni contenenti articoli pirotecnici di varia tipologia, per un totale di circa 800 chilogrammi, che sono stati immediatamente posti sotto sequestro giudiziario e trasportati in un luogo idoneo.

L’uomo, responsabile del reato é stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

“Questa operazione sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni – afferma Marco Porcedda, assessore alla Polizia Municipale del Comune di Torino -. La presenza di articoli pirotecnici in luoghi non idonei rappresenta un serio rischio per la sicurezza dei residenti e, grazie al lavoro degli agenti, è stato possibile rimuovere questo pericolo e tutelare la salute pubblica. L’attenzione della Città e della Polizia Locale sul patrimonio dell’edilizia sociale e sulla sicurezza è molto alta, anche sul fronte delle occupazioni abusive, e continueremo a vigilare affinché simili situazioni non si ripetano”.

