We Call It Ballet: La Bella Addormentata prende vita a Collegno in uno spettacolo di luci

TORINO – La Bella Addormentata in uno spettacolo di danza e luci: una fusione unica tra balletto classico e tecnologia moderna, dove ballerini locali illuminano letteralmente il palco con coreografie scintillanti e costumi fluorescenti.

La storia della principessa maledetta risvegliata dal bacio del vero amore prende vita sul palco, mentre piroette e salti mozzafiato creano un caleidoscopio di colori nello spazio.

Punti Salienti

-5 straordinari ballerini illuminano il palcoscenico

-I costumi fluorescenti creano uno spettacolare gioco di luci, dando vita alla storia

-Un amatissimo classico, La Bella Addormentata, reimmaginato in uno spettacolare splendore

-Una fusione unica tra arte tradizionale e tecnologia moderna

Informazioni generali

-Luogo: Lavanderia a Vapore – Corso Pastrengo 51, 10093, Collegno (TO)

-Durata: circa 60 minuti. Le porte aprono 30 minuti prima dell’inizio dell’evento. Non sono ammessi ritardi

-Requisito di età: dagli 8 anni in su. I bambini sotto i 16 anni devono essere accompagnati da un adulto

-Accessibilità: il luogo è accessibile alle sedie a rotelle

-I posti sono assegnati in base all’ordine di arrivo.

Info e biglietti

