Arriva la nuova pillola contro il tumore al polmone

TORINO – Gli oncologi di tutto il paese si sono riuniti nel capoluogo piemontese per parlare del nuovo farmaco contro il tumore al polmone: il Sotorasib.

Il tumore al polmone può essere causato da una mutazione del gene K-RAS: il farmaco è particolarmente efficace contro questo tipo di neoplasia, che rappresenta il 22% di tutti i tumori al polmone diagnosticati.

La novità del sotrasib sta nella somministrazione: può essere preso per via orale con un monitoraggio in day hospital.

Lo scorso anno sono stati diagnosticati 44mila casi di tumore al polmone, con oltre 35mila decessi. L’85% dei casi è causato dal fumo.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese