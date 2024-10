Juve-Inter fa divertire San Siro, alla fine tutto finisce in parità 4-4

TORINO – La Juve riesce a pareggiare (4-4) una gara difficile a San Siro contro l’Inter. Nella giornata 9 di campionato, si è visto un calcio spettacolo, con i primi cinque gol segnati in soli 45 minuti: al 15° minuto Zielinski segna l’1-0 per l’Inter, poi Vlahovic e Weah ribattono e riaprono la partita in un amen. Mkhitaryan pareggia per i padroni di casa nerazzurri e poi ritorna a segnare Zielinski (al secondo rigore in una sola partita).

Secondo tempo: Dumfries sblocca e fa sognare San Siro al 53°, poi però la Juve sfodera Yildiz dalla panchina e a otto minuti dalla fine pareggia tutto: 4-4, thè caldo negli spogliatoi.

L’Inter rimane seconda nella classifica generale (18 punti), con la Juve subito dietro a quota 17.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese