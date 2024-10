Multe, il Comune di Torino è il terzo in Italia per introiti

TORINO – In tutta Italia nei primi 10 mesi del 2024 sono stati incassati 1,3 miliardi di euro dalle sanzioni stradali. Un bel bottino che, in questi tempi di magra, è di grande aiuto agli enti locali per pareggiare i bilanci.

Ma quali sono le zone del paese in cui si fanno più multe? Sono i controlli a essere più severi o i guidatori a essere più imprudenti?

La città di Milano è in prima posizione, con un incasso di 128,7 milioni di euro. Segue Roma (88 milioni). Ultimo gradino del podio per Torino, che in dieci mesi ha raccolto 43,7 milioni di euro dalle multe.

Il Codacons denuncia una mancata trasparenza sulla spesa di tali introiti: l’Osservatorio sulle multe stradali avrebbe dovuto entrare in funzione nel 2023, ma ad oggi di tale piattaforma ancora non c’è traccia.

