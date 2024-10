Si sta votando per il rinnovo dei tre organi collegiali dell’Ordine dei Medici di Torino

TORINO – Tra oggi (27 ottobre) e il 29 ottobre si svolgeranno le elezioni per rinnovare il Consiglio direttivo dell’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Quattro liste si contendono il rinnovo del direttivo dell’Omceo. Si tratta della Lista Mole, Lista Medici Insieme per il Futuro, Lista Comitato Torinese e Lista Cambiamento, Indipendenza e Autonomia.

Si voterà per eleggere gli organi collegiali per i prossimi quattro anni (2025/2028), in particolare per: il Consiglio direttivo (15 componenti), la Commissione per gli iscritti all’albo degli odontoiatri (7 componenti) e il collegio dei revisori dei conti (2 componenti).

Come si vota

Possono votare tutti gli iscritti e le iscritte agli Albi. Non è ammessa la delega: l’iscritto per esercitare il proprio diritto di voto deve presentarsi personalmente munito di un valido documento di identità.

La votazione avverrà esclusivamente con scheda elettronica, in presenza presso il seggio elettorale allestito all’interno della sede dell’Ordine.

È prevista una scheda elettronica per ciascun Organo collegiale da eleggere.

Il voto può essere espresso alternativamente:

per l’intera lista, selezionando nella scheda elettronica la denominazione della lista prescelta: in questo caso il voto si estende automaticamente a tutti i candidati della lista.

per i candidati, selezionando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.

