Sciopero dei trasporti a Torino: prevista per l’8 novembre una giornata nera per pendolari e studenti

TORINO – Segnate la data: venerdì 8 novembre sarà una giornata impegnativa per chi utilizza quotidianamente i mezzi pubblici a Torino e nelle aree limitrofe. È stato infatti proclamato uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale, che coinvolgerà tram, bus e metropolitana.

L’agitazione è stata indetta da tutte le principali sigle sindacali del settore (Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Autoferro), unite per rivendicare il rinnovo del contratto nazionale degli Autoferrotranvieri. A causa dell’ampia adesione attesa, si prevede una significativa riduzione dei servizi.

Stop alle fasce di garanzia

Il forte coinvolgimento dei sindacati lascia intendere una larga partecipazione, che potrebbe comportare lo stop totale dei mezzi pubblici in alcuni orari. Diversamente da altre occasioni, non saranno previste le consuete fasce di garanzia, creando potenzialmente ulteriori disagi per chi si muove per lavoro o studio.

Servizi minimi garantiti

GTT ha comunque dichiarato che verranno garantiti alcuni collegamenti nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. In questi orari saranno operative la metropolitana e le linee 2, 3, 4, 4N, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 35, 36, 55 e 68, con un servizio ridotto al 30% del normale.

Servizio extraurbano e altri sportelli

Anche il servizio extraurbano subirà limitazioni. I mezzi opereranno da inizio servizio fino alle 8 e riprenderanno dalle 14.30 alle 17.30, mentre il restante orario potrebbe vedere la sospensione totale delle corse. Gli sportelli di assistenza al cliente rimarranno aperti con una copertura del 30% durante le fasce garantite.

Disagi previsti per tutta la giornata

L’azienda di corso Turati ha confermato che verranno completate le corse già avviate, ma ha avvertito i passeggeri di prepararsi a potenziali disagi. GTT precisa che lo sciopero potrebbe compromettere il regolare svolgimento di diversi servizi, con impatti sulle abitudini quotidiane dei torinesi e degli abitanti della cintura.

