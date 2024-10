Si appende ad una porta da calcio che gli cade in testa: in pericolo di vita un bambino di 10 anni di Giaveno

GIAVENO – Un bambino di 10 anni di Giaveno è ricoverato in condizioni gravissime al Regina Margherita di Torino: dopo essersi appeso per gioco alla traversa della porta di un campo da calcetto, la struttura gli è caduta in testa e gli ha causato un trauma cranico.

Il piccolo è in pericolo di vita e la prognosi è riservata da ieri pomeriggio, quando è stato ricoverato. Il bambino si stava allenando a tennis nel campetto comunale di Giaveno, gestito dall’associazione sportiva cittadina. Nel campo, che ospita anche partite di calcetto, era presente una porta da calcio che in quel momento non era legata al terreno ma sfilata. Per giocare, il bambino si è aggrappato alla traversa di questa porta, che gli è quindi caduta in testa. Il bambino è stato soccorso ed elitrasportato d’urgenza al Regina Margherita.

Il campetto è ora sotto sequestro. Sull’accaduto indagano i carabinieri, che dovranno accertare eventuali omissioni di responsabilità degli insegnanti e dei gestori della struttura sportiva. La notizia resta in aggiornamento.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese