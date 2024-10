Il Parma ferma la Juve allo Stadium, il Napoli è a +7

TORINO – La Juventus con la difesa imperforabile di inizio campionato non c’è più. Dopo i 4 gol presi a Milano dal’Inter i bianconeri ne prendono due in casa anche oggi dal Parma. Sei gol in due partite dopo averne preso uno nelle precedenti otto.

Il Parma arriva a Torino senza paura, corre, gioca e dopo 2′ è già in vantaggio con Del Prato. Il primo pareggio è di McKennie alla mezz’ora. Ma prima della sosta il Parma torna in vantaggio grazie al gol di Sohm. E’ il 38′.

Nella ripresa il copione non cambia, le squadre si affrontano a viso aperto ed il pareggio della Juve arriva con Weah dopo 4′. Non basta tutto il secondo tempo alla Juve per riprendee le redini dell’incontro. La Juve costruisce, il Parma è pericoloso (in due occasioni molto pericoloso) con le ripartenze. Entra Yildiz e quasi la risolve al 94′, ma è Del Prato a salvare sulla linbea a Suzuki battuto.

Nota positiva ancora una volta Conceicao e il rientro, una ventina di minuti, di Koopmeiners. La testa della classifica si allontana. Ora il Napoli è a 7 punti e i bianconeri sono stati scavalcati dall’Atalanta.

