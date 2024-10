Firmato a Torino il Protocollo d’Intesa tra Edisu Piemonte e Guardia di Finanza per il contrasto alle frodi nel diritto allo studio

TORINO – È stato firmato oggi, a Torino, il nuovo Protocollo d’Intesa tra l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte (Edisu) e il Comando Regionale Piemonte-Valle d’Aosta della Guardia di Finanza. Alla cerimonia di sottoscrizione hanno partecipato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e la Vicepresidente e Assessore regionale al Diritto allo Studio Elena Chiorino.

L’accordo, siglato dal Presidente di Edisu, Alessandro Ciro Sciretti, e dal Generale di Divisione Giovanni Avitabile, Comandante Regionale della Guardia di Finanza, punta a consolidare una rete di controlli e verifiche volte a prevenire e combattere le frodi che minano l’accesso equo ai benefici destinati al diritto allo studio. Questa collaborazione si inserisce in un quadro nazionale di azioni coordinate per contrastare gli abusi economici e finanziari in materia di diritto allo studio, ambito che ha visto il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), su impulso del Ministro Anna Maria Bernini, siglare un analogo accordo con la Guardia di Finanza a livello nazionale il 5 giugno scorso.

Il Protocollo firmato oggi stabilisce modalità operative specifiche e procedure che consentiranno a Edisu e Guardia di Finanza di monitorare l’idoneità dei beneficiari delle borse di studio e degli alloggi universitari messi a disposizione attraverso il bando annuale dell’ente regionale. L’intesa include anche attività di formazione e aggiornamento professionale per il personale di entrambe le istituzioni, con l’obiettivo di potenziare le competenze operative e migliorare l’efficacia degli strumenti di controllo e prevenzione.

Nel pieno rispetto della normativa vigente sulla privacy, tutte le informazioni condivise tra Edisu e Guardia di Finanza saranno trattate secondo il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e il Codice della privacy italiano (D.Lgs. n. 196/2003), garantendo così la riservatezza delle informazioni trattate.

Con la firma del Protocollo d’Intesa, Edisu e Guardia di Finanza avviano una collaborazione che mira non solo a proteggere le risorse pubbliche, ma anche a garantire che queste siano destinate agli studenti realmente meritevoli e in difficoltà economica, tutelando così il diritto allo studio per tutti coloro che ne hanno effettivamente bisogno.

