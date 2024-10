L’Italia del Rugby si prepara per la sfida contro gli All Blacks all’Allianz Stadium di Torino

TORINO – È iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno: sabato 23 novembre, Torino e l’Allianz Stadium ospiteranno l’ultimo test-match delle Vittoria Assicurazioni Autumn Nations Series tra l’Italia e i leggendari All Blacks neozelandesi. Sarà un’occasione straordinaria per gli Azzurri di Gonzalo Quesada di misurarsi con la squadra simbolo del rugby mondiale, in una cornice d’eccezione come lo stadio della Juventus.

Per Torino, che ha già accolto la Nazionale Italiana Rugby in tre occasioni – tutte allo Stadio Olimpico – si tratta di un ritorno atteso e speciale. L’ultima partita risale al 2014, in preparazione alla Rugby World Cup 2015 contro la Scozia. Oggi, la città sabauda è pronta a riabbracciare l’Italrugby, e lo farà con un evento dall’alto valore simbolico e sportivo: la sfida contro la Nuova Zelanda è senza dubbio il clou del trittico autunnale degli Azzurri.

Il percorso degli Azzurri in questa serie inizierà sabato 9 novembre a Udine, dove affronteranno l’Argentina, e proseguirà domenica 17 novembre a Genova contro la Georgia. Ma è l’appuntamento torinese quello più atteso, non solo dai tifosi della palla ovale, ma da tutto il panorama sportivo nazionale, attratto dal fascino unico della sfida con gli All Blacks, da sempre considerati tra i rivali più temibili e mai sconfitti dall’Italia.

Ad oggi, sono quasi quarantamila i biglietti venduti dalla FIR per la sfida all’Allianz Stadium, testimonianza dell’entusiasmo che circonda questo evento. La collaborazione tra FIR e Juventus garantirà la presenza della Nazionale italiana maschile di Rugby a Torino anche per le edizioni 2025 e 2026 delle Autumn Nations Series, portando ogni anno nel capoluogo piemontese il match più prestigioso del calendario internazionale.

Grazie a questa sinergia, Torino consolida il suo ruolo di riferimento per il rugby e per il turismo sportivo, diventando una meta d’eccellenza per i tifosi e gli appassionati del grande rugby internazionale.

