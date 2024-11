A Borgosesia alcune vie sono al buio da mesi, il sindaco presenta un esposto contro Enel

BORGOSESIA – Erano i primi di ottobre quando il primo cittadino di Borgosesia, Fabrizio Bonaccio, ravvisava i primi problemi con la pubblica illuminazione.

Il comune di Borgosesia dal 1 luglio è entrato nella convenzione Consip Enel luce 4 per la gestione ed il consumo della pubblica illuminazione. Si stanno verificando però da parte di Enel delle mancanze relative al rispetto dei loro doveri assunti con la stipula del contratto. Vi sono tanti punti luce vedasi Corso Vercelli che nonostante i continui nostri solleciti non vengono riattivati.

Sull’immediatezza opereremo in proprio per rimediare le situazioni più gravi e attiveremo tutte le clausole di penale nei confronti di Enel sole colpevole di ingiustificabili inosservanze contrattuali, scusandoci nel contempo con i nostri incolpevoli cittadini.

Scriveva sui social Bonaccio.

Ad oggi, ormai novembre, le cose non sono cambiate. Al punto che dopo mesi di buio per alcune vie cittadine, e conseguente disagio per i cittadini, il sindaco ha deciso di passare per le vie legali e di presentare un esposto ai carabinieri contro Enel.

Le segnalazioni del Comune hanno riguardato, con particolare frequenza, problematiche in corso Vercelli, piazza Mazzini e piazza Don Ravelli.

“Sono queste le zone dove il problema di illuminazione si ravvisa con maggiore frequenza, e la mia preoccupazione è che il buio possa avere effetti negativi sulla sicurezza stradale e rischi di favorire la microcriminalità. Avrei preferito che l’Enel rispettasse il contratto, ma a questo punto mi rivolgo ai carabinieri, certo che l’esposto a loro presentato sortirà l’effetto desiderato di restituire ai borgosesiani una città illuminata”, le parole del sindaco di Borgosesia riportate da Ansa.

