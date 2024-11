Coltivava marijuana in casa a Cintano, aveva piante alte due metri

CINTANO – I carabinieri di Castellamonte hanno scoperto una vasta piantagione di marijuana in una casa a Cintano. Durante un controllo di routine, i militari hanno notato nel giardino dell’abitazione alcune piante insolitamente alte, chiaramente riconoscibili come canapa indiana. Dopo aver avviato una perquisizione, sono entrati nell’abitazione di un 38enne del luogo.

All’interno, sono state trovate sei piante di canapa, alcune delle quali superavano i due metri di altezza, insieme a un panetto di hashish di 60 grammi e altri 70 grammi di marijuana già essiccata e pronta per la vendita. Il tutto accompagnato da un bilancino di precisione.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Ivrea con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questo intervento si inserisce in un’intensificazione dei controlli sul territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Ivrea, che, nella stessa settimana, hanno sequestrato altri 200 grammi di marijuana suddivisi in dosi a Cascinette di Ivrea, portando all’arresto domiciliare di un 28enne su disposizione della Procura eporediese. A Burolo, inoltre, una 38enne di Ivrea è stata denunciata per possesso di ecstasy, cocaina e ketamina.

