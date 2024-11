Cercano di acquistare due biglietti per non vedenti senza accompagnatore al teatro Colosseo di Torino. Il racconto della disavventura

TORINO – Ci scrive un lettore per denunciare quanto accaduto nel tentativo di acquistare due biglietti per non vedenti per uno spettacolo al teatro Colosseo di Torino. La difficoltà è stata quella di riuscire ad ottenere due biglietti senza per forza dover avere un accompagnatore, cosa che evidentemente la politica del teatro non prevede.

Lo scambio di mail mostra cosa è accaduto, rendendo evidente la frustrazione per i due aspiranti spettatori per aver subito un trattamento che li ha messi in grossa difficoltà, impedendo loro alla fine di assistere allo spettacolo. Siamo ovviamente a disposizione del teatro Colosseo per dare spazio all’eventuale replica.

Questa la ricostruzione di quanto è accaduto

Io e mia moglie siamo non vedenti, volevamo andare al Teatro Colosseo il 11/03/2025 unica data di Torino dello spettacolo teatrale dello “ZOO DI 105”

Il 16/10/2024 alle 15, un giorno prima dell’apertura ufficiale della vendita dei biglietti, ho inviato una mail al teatro chiedendo informazioni sulle loro politiche di accesso ai non vedenti.

Alle 21.30 dello stesso giorno mi hanno risposto che fino al giorno successivo non potevano prenotare i biglietti, e mi hanno inviato un loro modulo da compilare dove indicare un accompagnatore con ingresso gratuito mentre ni disabili avremo dovuto pagare il biglietto.

Alle 21,45 risposi alla mail, chiedendo se nel caso non fossimo riusciti a trovare accompagnatori in tempo utile, potevamo acquistare 2 biglietti per me e mia moglie, per poi trovare con calma un accompagnatore.

Il 17/10/2024 alle 14,30 (alle 14 aprivano le vendite dei biglietti) il teatro risponde alla mia mail, dicendo che la loro arganizzazione prevedeva un accompagnatore cadauno.

Alle 14,40 risposi al teatro dove facevo presente che un nostro accompagnatore aveva già acquistato il biglietto, e chiedevo a quel punto di poter acquistare anche a rezzo pieno i due biglietti per me e mia moglie

Data la loro lentezza nel rispondere, decido di chiamare, ma telefonicamente mi viene risposto che dobbiamo obbligatoriamente indicare un accompagnatore cadauno, e io in quel frangente chiedo di poter tenere 4 posti per darci il tempo di trovare gli accompagnatori, ricevendo una loro risposta positiva mi tranquillizzo e con mia moglie ci mettiamo immediatamente in cerca di due accompagnatori.

il 18/10/2024 riusciamo a trovare un solo accompagnatore, proviamo a contattare il teatro per farlo presente, ma veniamo nuovamente “rimbalzati” ribadendo che gli accompagnatori dovevano essere 2 diversi, uno per ogni disabile.

Il 19/10/2024 Riusciamo a trovare i due accompagnatori, ci facciamo compilare i loro moduli e alle 20,24 riusciamo ad inviare tutto al teatro.

Il 21/10/2024 alle 17,02 (Due giorni dopo l’invio di tutta la documentazione) il teatro mi ha risposto:

“Buonasera, purtroppo la data richiesta è sold out. Alla prossima occasione”

Delusi e arrabbiati li abbiamo contattati e la risposta del teatro è stata che i posti possono tenerli prenotati solo per chi è sulla sedia a rotelle.

Mi sento molto deluso e discriminato dall’atteggiamento del Teatro Colosseo, e la domanda mi sorge spontanea: esistono disabili di prima e seconda classe o la loro paura era quella semmai fossimo andati con il nostro Cane Guida?

