Riapre la Pediatria dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri, era stato chiuso per topi

MONCALIERI – Dopo una approfondita opera di bonifica, è stato riaperto il reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri, di nuovo pronto a ospitare i piccoli pazienti e i loro genitori. A partire da oggi, venerdì 1° novembre, è nuovamente in funzione il Pronto Soccorso Pediatrico e da lunedì 4 novembre sarà riaperto il reparto di degenza.

Il reparto era stato chiuso per la presenza di topi e serviva una urgente derattizzazione.

A segnalare quanto accadeva erano stati i genitori di diversi pazienti che avevano notato la presenza di escrementi di topi vicino ai letti dei bambini. I pazienti erano stati trasferiti in Ginecologia, 3 bambini erano stati dimessi. I bambini che dovevano essere ricoverati a Moncalieri sono stati portati al reparto Pediatria dell’ospedale di Chieri.

“Siamo costantemente impegnati” – ha dichiarato il Commissario dell’ASL TO5, Bruno Osella in una nota ripotata da Rai News -: “in un ammodernamento strutturale e tecnologico dei nostri ospedali per garantire agli utenti un servizio di qualità e agli operatori spazi idonei per esprimere al meglio la loro professionalità”.

